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最強B計劃

2021-05-03 列印
　　曼城和車路士皆於上周的歐聯四強首回合於客場取得優勢，兩隊於剛周六的英超中不但同取三分，更雙雙成功試練球隊的最強B計劃，分別為阿古路（左）和夏維斯。一旦雙藍於本周的次回合先陷困局，亦有力以B計劃作應對。

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