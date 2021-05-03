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阿蘇回歸

2021-05-03 列印
　　周六西甲，馬德里體育會前鋒蘇亞雷斯（左），克服左腿肌肉拉傷後首次正選上陣，雖在十六分鐘入球被判無效，但仍助球隊作客1:0小勝艾爾切，主帥施蒙尼喜見他在周六西甲爭冠前哨戰、作客倒戈巴塞隆拿前恢復狀態：「蘇亞雷斯滿血歸來！」

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