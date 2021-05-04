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國米封王

2021-05-04 列印
　　意甲次席阿特蘭大周日作客與薩斯索羅賽和1:1，尚餘四輪落後榜首國際米蘭十三分，宣告爭標失敗，令後者事隔十一年再度封王。數千國米球迷即走到街頭慶祝，該隊前鋒盧卡古亦走出來與粉絲狂歡。

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