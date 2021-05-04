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魔迷怒吼

2021-05-04 列印
　　周日曼聯粉絲在英超雙紅會主場鬥利物浦前，聚集在奧脫福球場外抗議班主加沙家族兩周前加入歐洲超級聯賽的決定，豈料示威演變成衝突，更有數百名魔迷走入球場和踐踏草地，最終令賽事延期。

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