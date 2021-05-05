新B費發「維」

士砵亭中場柏祖干卡維斯今季葡超大爆發，以十七球身居射手榜次席，獲傳媒捧為新般奴費南迪斯，並有傳獲曼聯垂青。然而，這名二十二歲新星矢言眼中只有衝擊聯賽冠軍，今晚全力領軍作客擊敗里奧艾維，向十九年來首度封王的目標進發，客勝去馬。（香港時間周四凌晨4:15開賽）



榜首的士砵亭迄今三十輪聯賽廿三勝七和不敗，以六分拋離第二的波圖，如果今晚奏捷，未來兩輪主場對博維斯塔和作客賓菲加，只需多取四分便能提早封王。上周六作東2:0擊敗國民隊後，該隊葡超二連勝，柏祖干卡維斯揚言要延續首循環射破里約艾維大門的腳風，向錦標邁進：「球隊狀態正佳，現在必須戰鬥到最後。」



里奧艾維目前排尾四，只比尾三的博維斯塔多兩分，護級仍需努力，惟近八場葡超僅六和兩負，恐無力威脅士砵亭只失十五球的列強最穩固防線。主隊各戰線近十次挑戰士砵亭又僅得兩勝兩和六負，故客勝可期。



