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美斯弒友衝榜首

2021-05-08 列印
　　今晚西甲爭標關鍵戰，巴塞隆拿主場迎擊馬德里體育會，也是份屬好友的各自主將美斯和蘇亞雷斯本季分道揚鑣以來，首次正面交鋒。不過，美斯近況遠勝剛傷瘉的哨牙蘇，也找到新拍檔基沙文，今仗無情講全力領軍取勝暫登上榜首，主勝去馬。（Now632台今晚10:15直播）

　　蘇亞雷斯今季改投床單軍團即領軍長居西甲榜首，惟二月中起各戰線十三次披甲僅入三球，四月初更因大腿傷缺陣三場，累一哥剩餘四輪賽事只以兩分領先同分的皇家馬德里和巴塞。相反，巴塞近十場西甲八勝二負，美斯所有賽事近五仗交出七入球一助攻，新拍檔基沙文同期亦錄得五入球一助攻，兩人今仗勢成馬體會後防心腹大患。

　　再者，床單軍團教練施蒙尼一一年接掌以來，未曾領軍作客擊敗巴塞，近五次造訪魯營僅三和二負，今仗直取主勝穩陣。
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