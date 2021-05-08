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拜仁「-2」捧碟「遜」心飛

2021-05-08 列印
  拜仁慕尼黑今晚德甲主場順利擊退慕遜加柏的話，便能提前兩輪完成九連霸壯舉！鋒將湯馬士梅拿矢言球隊休息約兩周後，身心狀態已經恢復至最佳水準，今晚勢殺無赦，故不妨直取讓球主客和讓兩球「主勝」。（體通天下周日凌晨0:30直播）

　　上輪德甲客場意外不敵緬恩斯未能提前封王，適逢聯賽讓路予德國盃決賽而休戰一周，湯馬士梅拿揚言得到兩周時間，全軍已恢復至最佳狀態：「我們休養生息之餘，亦重拾對勝利的飢餓感，今仗不勝無歸。」

　　慕遜加柏今季德甲十五次作客僅四勝六和五負，而且三十一輪失四十六球是前九名並列第二多，故今仗「主勝」十拿九穩。
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