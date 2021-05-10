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志偉出醜

2021-05-10 列印
　　曼城球星阿古路（左）周六英超笠射十二碼宴客出盡洋相，更累球隊主場1:2不敵車路士，未能提前封王，在歐聯決賽前哨戰失威。這名綽號戴志偉的射手賽後即致歉，但一世英明，卻在藍月生涯倒數階段未能親自編寫完美結局，被譏諷「踢法似陳七」。

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