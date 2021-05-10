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爭四仲有機

2021-05-10 列印
　　利物浦憑中場堤亞高艾簡達拿（中）射入今季加盟以來第一球奠定勝局，結束個人長達十五個月入球荒，周六英超主場2:0輕取修咸頓。紅軍仍六分落後第四的李斯特城，但少賽一仗，領隊高普揚言會戰至最後一刻。

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