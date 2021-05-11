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紅魔獵「狐」撐到底

2021-05-11 列印
  周日英超，曼聯先失一球下連追三球，作客3:1反勝十人應戰的阿士東維拉，提早完成任務鎖定來季歐聯席位，餘下四場聯賽包括今晚主場鬥第四位的李斯特城遂變成無欲無求。狐狸當然希望紅魔放鬆讓他們有機可乘，但曼聯領隊蘇斯克查明言不會留手：「我們會盡可能推遲曼城封王的時間，所以餘下四場都會全力以赴。」加上該隊本季已十次反敗為勝，反映心理質素強橫，勢令最近心態崩潰的客軍再嘗失分滋味，紅魔讓球主客和讓一球「主勝」可捧。（Now4K 611、621台周三凌晨1:00直播）
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