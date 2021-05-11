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大Sam首降

2021-05-11 列印
　　西布朗周日英超作客1:3不敵阿仙奴後，提早宣佈護級失敗，來季陪同錫菲聯降班英冠。一向有護級專家之稱的客軍領隊艾拿迪斯，嘗到執教生涯首次於英超降班的滋味，其招牌被拆全因西布朗是降班常客，連同今季第五次在英超護級失敗，歷來第十一次從頂級聯賽降班。
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