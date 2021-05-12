藍獅衝刺拆「槍」

上輪英超勇挫曼城後，車路士士氣如虹，隊長艾斯派古達豪言要在餘下三輪聯賽領軍全勝取得來季歐聯門券，包括今晚主場擊敗阿仙奴。再者此子與右翼衞列斯占士在右路合作無間，今仗一起對準槍手的左邊罩門，主勝去馬。（Now4K 611、621台周四凌晨3:15直播）



艾斯派古達上仗貢獻全隊最高的六次搶斷及兩次攔截，還交出一次助攻，成為藍獅作客2:1反勝曼城的功臣。這名在三後衞陣式中出任右中堅的西班牙守將，與右翼衞列斯占士合作無間，適逢槍手左閘基蘭泰亞尼左膝剛傷瘉未回復狀態，剛仗英超主場3:1勝西布朗後備上陣廿八分鐘，傳中、解圍及攔截都欠奉，兩人今仗可望對準此罩門。



再者藍獅仍要為來季歐聯席位而戰，加上周六在足總盃決賽鬥李斯特城，艾斯派古達矢言：「我們要贏下餘下比賽，包括盃賽！」他們各賽事近兩次主場鬥槍手錄一勝一和，今仗三分可期。



