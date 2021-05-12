艾斯派古達上仗貢獻全隊最高的六次搶斷及兩次攔截，還交出一次助攻，成為藍獅作客2:1反勝曼城的功臣。這名在三後衞陣式中出任右中堅的西班牙守將，與右翼衞列斯占士合作無間，適逢槍手左閘基蘭泰亞尼左膝剛傷瘉未回復狀態，剛仗英超主場3:1勝西布朗後備上陣廿八分鐘，傳中、解圍及攔截都欠奉，兩人今仗可望對準此罩門。
再者藍獅仍要為來季歐聯席位而戰，加上周六在足總盃決賽鬥李斯特城，艾斯派古達矢言：「我們要贏下餘下比賽，包括盃賽！」他們各賽事近兩次主場鬥槍手錄一勝一和，今仗三分可期。
受新冠肺炎疫情困擾而推遲一年舉行東京奧運，賽事定於七月二十三日開始，本港各電視台一直沒有意欲購買東奧轉播權，港府暗中出手，使用公帑，以低於一點二億元價格購入，並分予五間免費及收費電視台轉播賽事，毋須分...
2021-05-12
內地昨日上午十時公佈第七次全國人口普查主要數據結果。會上指，全國人口共十四億一千一百七十八萬人，與二○一○年相比增加了七千二百零六萬人，增長百分之五點三八。 雖然中國平均年齡為三十八點三歲，處於年富力...
2021-05-12
以巴地區爆發的暴力衝突愈演愈烈。巴勒斯坦激進組織哈馬斯和其他民兵組織周一向以色列發動一連串火箭攻擊。以色列軍方隨即採取報復行動，派出戰機向加沙地帶進行大規模空襲，至今已知道最少有二十四人死亡，當中包括...
2021-05-12
特色戶有價有市，是次推介坐落於何文田的伯爵園，更隸屬小學34名校網內，現市場上有一罕有連天台單位放盤，面積1249方呎，4房1套，中式木系家品洋溢古典韻味，另連1098方呎天台，可享開揚市景及遠眺山景...
2021-05-12
投資者對美國通脹預期升溫，拖累美股下跌，杜指早段曾瀉逾600點，納指一度急挫近300點，其後跌幅大為收窄。杜指早段低見34075點，挫667點；標普500指數報4120點，跌67點；納指則跌56點，報...
2021-05-12
上輪英超勇挫曼城後，車路士士氣如虹，隊長艾斯派古達豪言要在餘下三輪聯賽領軍全勝取得來季歐聯門券，包括今晚主場擊敗阿仙奴。再者此子與右翼衞列斯占士在右路合作無間，今仗一起對準槍手的左邊罩門，主勝去馬。（Now4K 611、621台周四凌晨3:15直播） 艾斯派古達上仗貢獻全隊最高的六次搶斷及兩次攔截，還交出一次助攻，成為藍獅作客2:1反勝曼城的功臣。這名在三後衞陣式中出任右中堅的西班牙守將，與右翼衞列斯占士合作無間，適逢槍手左閘基蘭泰亞尼左膝剛傷瘉未回復狀態，剛仗英超主場3:1勝西布朗後備上陣廿八分鐘，傳中、解圍及攔截都欠奉，兩人今仗可望對準此罩門。 再者藍獅仍要為來季歐聯席...
2021-05-12
痛風患者最怕病發，即使只輕觸患處，感覺也「痛」不欲生，夏季是痛風發作高峰，今個夏日想無痛生活？中醫針灸急救及食療幫到你！ 尿酸濃度速增 上醫堂創辦人、註冊中醫師張勇表示，痛風在臨牀上指的是...
2021-05-10
《頭條日報》娛樂版即時新聞昨日獨家搶先報道，人氣男團MIRROR成員姜濤和柳應廷（Jer），以及唱作歌手林家謙、R&B唱作歌手Tyson Yoshi，將於9月演出商台的拉闊音樂會！而MIRRO...
2021-05-12
政府為阻變種病毒在社區擴散，緊急把多座大廈約二千名居民遷往隔離營，行動出於抗疫需要，本來無可厚非，但曝露各部門倉卒行事，協調差勁，惹起不少居民批評，連特首林鄭月娥也少有地就此表示歉意。這是最低限度的表態，但不代表問題獲得解決。港府必須檢討大規模檢疫安排，尤其是部門之間協調不足的問題。 各部門錯漏百出，並非首次。疫情初期，已有染疫者在家中等候多日，遲遲才被送入醫院的事件。其後，又有確診者的緊密接觸者，需要按衛生條例入住隔離營，但先後接到三個不同部門來電查詢家中各人的資料，不勝其擾。直至近日，大批市民被送入隔離營，飯盒質素嚇人，甚至有人疑食物中毒，駭人聽聞；還有市民不知何故，明...
2021-05-12
筆者甚少會因為估計馬房要追數而特別調高馬匹的評級，甚至像現時鄭廄的情況，馬季只餘下兩個月而要追十W，某程度上已算是不可能的任務，不如將子彈留待下季才用，好像更務實。不過回心一想，若因為今季達標無望便放...
2021-05-12