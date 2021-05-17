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東周投資會 (2021-05-17)

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爭議勝利

2021-05-17 列印
　　周六意甲國家打吡，祖雲達斯主場2:1險勝已經封王國際米蘭，惟賽前賽後是非多多。除了雙方球迷場外橫額互罵，場內老婦人未有列隊歡迎藍黑軍團和古達度（左）博得的十二碼都充滿爭議性，球迷揶揄：「祖雲達斯偷走了勝利。」



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