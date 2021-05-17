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東周投資會 (2021-05-17)

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莎拉奪銀

2021-05-17 列印
　　場地單車國家盃香港站昨煞科，香港主力李慧詩（左）出戰凱林賽決賽，在對手夾擊下突圍，最終以次名衝線，冠軍為日本車手小林優香。總結今次賽事，李慧詩勇奪爭先賽金牌及凱林賽銀牌，為今夏東京奧運壯行色。



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