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雙馬爭西甲

2021-05-18 列印
　　蘇亞雷斯周日完場前為馬德里體育會射入奠勝球，率隊主場2:1反勝奧沙辛拿；同日巴塞主場1:2不敵切爾達，落後榜首馬體會七分宣告爭冠無望。而次席的皇家馬德里作客1:0小勝畢爾包，繼續落後牀單軍團兩分，馬德里雙雄留待下周尾輪才能決出西甲王者誰屬。



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