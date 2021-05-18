雙馬爭西甲
台疫井噴式爆發 化學兵清洗色情架步
台灣新一波新冠肺炎疫情出現井噴式爆發，單日新增三百三十三宗本地個案，再創單日新高，較前一天大升逾六成，政府警告疫情仍未到頂。台北萬華涉色情的茶藝館群組持續擴大，中招者多為五十至七十歲的長者，當中重症比...
2021-05-18
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興達電廠機組故障 台電緊急分區輪流停電
台灣早前513大停電因台電興達電廠有人員操作錯誤而導致。 台電指，昨日興達電廠又有一個燃煤機組因故障跳機，不過台電指，興達1號機組的確故障，但影響的電量不大，當日下午指已排除故障。沒想到台電於晚間緊急分區輪流停電。 根據台電透過警示簡訊指出，晚八時十分因負載突升，供電能力不足，八時五十分執行緊急分區輪流停電。 台電表示，昨日十二時五十四分高雄興達電廠1號機，因鍋爐燃燒管理系統模組故障停機，電廠已於十四時二十五分排除故障及測試完成，十四時二十九分火重新升載併聯發電。據悉，昨日中午台電預估最高用電量約三千七百萬瓩，不過中午的實際用電量已超過三千七百三十萬瓩。
2021-05-18
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美阻安理會介入 王毅不點名批評 內塔尼亞胡警告以哈戰爭繼續
以色列和巴勒斯坦人的激烈衝突進入第二周，局勢有進一步惡化的趨勢。以色列總理內塔尼亞胡周日警告，指衝突可能會演變成以色列和哈馬斯之間的第四場戰爭。當地周一凌晨以軍就再空襲加沙數處地點八十次；哈馬斯繼續向...
2021-05-18
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屋苑錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯首席高級營業經理黃家明表示，九龍灣德福花園I座低層3室，面積538方呎，兩房間隔，獲上車客承接，成交價795萬，呎價14777元，屬市價水平。原業主於11年1月以388萬購入，是次轉手帳面獲利約407萬，升值逾1倍。 德福兩房795萬易手 祥益區域董事袁思賢表示，屯門大興花園2期5座低層E室，面積475方呎，兩房間隔，買家為區內換樓客，鍾情屋苑周邊環境清幽，議價後以560萬Full Pay購入，呎價11789元。原業主於11年以約210萬購入，帳面獲利350萬。 香港置業首席聯席董事文愛玲表示，長沙灣泓景臺6座極高層A室，...
2021-05-18
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A股帶動恒指 交投未見活躍 儲局再「放鴿」 杜指仍跌54點
美國聯儲局高層再「放鴿」，但美股早段仍要下跌。杜指早段跌86點報34296點，跌幅0.25%；納指跌85點報13341點，跌幅0.6%；標指跌12點報4161點，跌幅0.3%。 杜瓊斯工業平均...
2021-05-18
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爭四關鍵戰 狐狸趕上「車」
利物浦在周日英超靠門將艾利臣比加補時階段的士哥，作客2:1絕殺西布朗，保持爭四主動權，意味三、四位的李斯特城和車路士在今晚聯賽交手時，兩隊極可能只能活一隊。眼見艾利臣做英雄，同為門將的卡斯柏舒米高一於接力，一如三日前足總盃決賽般以精采撲救封殺藍獅，與中場泰利文斯帶領狐狸作客奏捷，取得爭四重要三分。 （Now611、621台周三凌晨3:15直播） 李斯特城和車路士分別以六十六及六十四分，排英超積分榜第三、四位，兩軍今仗交手，將直接影響整個爭四形勢。再者第五位的利物浦周日靠門將艾利臣比加補時階段頭槌建功，作客2:1絕殺西布朗，餘下兩輪全勝就很大機會取得前四，故此狐狸和藍獅幾乎是...
2021-05-18
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【本地文化】將軍澳廣場香港文字展覽「拾字看城」 設有工作坊可以親身體驗活版印刷以及霓虹燈拼圖
將軍澳廣場由即日起至6月9日展出「拾字看城」展覽，關於香港字的歷史變化。至今香港的官方文字為繁體字，以當中的香港口語字例如：啲、嘅、唔、乜等等都是香港的獨有字。而且今次展覽更設有工作坊，可讓大家親身體...
2021-05-13
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TVB傾力轉播東京奥運會 曾志偉搞明星運動會造勢
因新冠疫情影響延期一年的「2020東京奧運會」將於7月23日揭幕，日本疫情近日又告急，東奧未知能否如期舉行，無線（TVB）昨日出動半百藝員出席記者會，宣佈將傾盡全台力量全面轉播這項體壇盛事！ ...
2021-05-18
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社論——台大爆疫啟示 一鬆即死
台灣曾為迅速擊退新冠肺炎疫情而自豪，但俗語有云︰「生於憂患，死於逸樂。」台灣有人開始放鬆，部份長者把社交距離忘得一乾二淨，光顧萬華區涉情色的茶藝館，結果觸發新一波疫情。香港經歷過四波疫情的考驗，近日本地確診個案大減，大家不能開心得太早，台灣陷入嚴峻疫情，正好是一個反面教材，港人絕對不能放鬆，更加不要參加隱蔽的尋歡作樂活動，以免自招苦果。 在限聚令下，酒吧從業員和顧客均需接種疫苗，致令酒吧業疲不能興，但近日疫情緩和下，部份人開始鬆懈，見正式酒吧多不開門，轉頭光顧一些工廈內的無牌處所，警方日前便在屯門破獲一個涉色情活動的無牌酒吧，可以想像，光顧者花天酒地，參與者脫罩行樂，無視出...
2021-05-18
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馬場浮世繪——郭能復操馬下周日暫獲四駒
郭能雖然上訴得直已獲減刑，可於本月三十日的沙田賽事復出騎至煞科，然而一直無到場操馬，昨晨終於見他恢復晨課，雖然全朝只做替工代操明夜第二場方廐「電子寶貝」快跳，但收操後曾跟多位練馬師密斟，動態積極。郭能表示自己一直有做運動，所以即使已數周無操馬，健康狀態仍佳，希望如今復操後可盡快找回競賽觸覺，他謂在下周日賽事暫得四匹座騎，而現距截止報名日期仍有一整個星期，料座騎數目有望增加。 馬場浮世繪
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