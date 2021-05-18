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夢幻附加賽

2021-05-18 列印
　　NBA常規賽於周日煞科，東西岸的季後賽附加賽隨即在明日開打。其中勒邦占士未能帶領湖人搶上西岸第六，只能於第七位迎戰第八位的勇士，後者同日主場113:101擊敗灰熊，星將史堤芬居利（右）轟入四十六分並成為常規賽得分王，將與大帝一場過決勝負。



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