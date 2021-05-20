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綠軍過關

2021-05-20 列印
　　塞爾特人前鋒泰頓周二東岸附加賽獨取五十分，更勝巫師雙雄韋斯博克和標爾總和的四十二分，率隊主場贏118:100取得東岸季後賽七號種子資格。對於外界批評身為領袖太寡言，此子反駁：「我用表現去帶動隊友。」



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