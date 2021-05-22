煞科爭冠 馬體天命所歸

西甲冠軍誰屬今晚最後一輪揭曉，有兩分優勢的一哥馬德里體育會作客華拉度列，次席的皇家馬德里則主場硬撼維拉利爾。牀單軍團有射手蘇亞雷斯着火，相反銀河艦隊中鋒賓施馬季尾忘帶射門鞋，而且前者過去八次以榜首身分出戰煞科冠軍戰都順利封王，皇馬卻未曾於最後一輪後上奪冠，跡象可見天助馬體會捧盃。阿蘇領軍死球必殺馬德里體育會今晚作客擊敗華拉度列即封王，除了蘇亞雷斯和歷史數據兩大優勢外，眾將近日也苦練罰球。此舉有助增加數胡板斧，還隨時重演一三至一四球季藉角球建功捧盃歷史，一於捧讓球主客和讓一球「客勝」。（Now632台周日凌晨0:00直播）牀單軍團周四苦練死球，三位罰球專家佐治高基、安祖哥利亞和蘇亞雷斯都不停開弓練習，當中過去兩輪西甲收錄入球和助攻各一的哨牙蘇最有望做英雄，領軍大破聯賽三連敗失九球排尾二的華拉度列，教練施蒙尼看好他：「蘇亞雷斯總在決定性時刻，有過人的心理質素和領導能力。」賓施馬啞火難破局皇家馬德里今晚先要主場擊敗維拉利爾，再寄望馬德里體育會失分，方可後上衛冕西甲。可是，銀河艦隊首席射手賓施馬腳風欠順，難以全取三分，一於捧讓球主客和受讓一球「客勝」。（Now4K 611、633台周日凌晨0:00直播）今戰對皇馬不利的數據是，皇馬從未在最後一輪後上奪冠，○九至一○和一五至一六球季以次席挑戰冠軍都失敗。況且，賓施馬近五輪只入一球，球隊失去可靠入球點，難言有必勝把握。反觀維拉利爾一對前鋒卡路士巴卡及謝拉特摩蘭奴近況大勇，因此教練烏尼矢言要殺入前六奪來季歐霸門券，不會為下周三歐霸決賽而留力：「歐戰席位很重要，我們會踢好兩場決賽。」