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德甲謝幕利雲做入球王

2021-05-22 列印
　　德甲早已封王的拜仁慕尼黑今晚煞科戰主場迎戰奧格斯堡，目標無疑是要助射手羅拔利雲度夫斯基，改寫封存了四十九年的聯賽單季入四十球紀錄，並歡送季後離隊的教練費歷克。（體通天下今晚9:30直播）

        這名波蘭射手腳風予人信心，自二月中開始各賽事已連續十三場有士哥，共入二十一球已平了單季德甲入四十球紀錄，今晚可望順利改寫史冊。他說：「今晚最後一輪，我要爭取打破紀錄。」



        奧格斯堡已經護級成功，今仗變成例行公事。況且，該隊聯賽近六次造訪拜仁一和五負共入三球卻失十七球之多，拜仁讓球主客和讓三球「主勝」絕對捧得過。
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