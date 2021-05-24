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超越轟炸機

2021-05-24 列印
　　拜仁慕尼黑射手羅拔利雲度夫斯基（舉盃者）周六德甲煞科戰完場前破網，率隊主場5:2大炒奧格斯堡外，累積四十一球打破轟炸機梅拿保持了四十九年的聯賽單季紀錄。



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