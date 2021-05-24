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衞冕港超

2021-05-24 列印
　　傑志昨於大球場上演的港超爭標組冠軍戰，2:0淨勝東方龍獅，最終以三十七分成功衞冕！該隊星級射手、綽號黑山伊巴謙莫域的丹恩奴域（前排左）也在逾七千八百名球迷見證下梅開二度，今季累計射入十七球，榮膺神射手。



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