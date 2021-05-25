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尼馬敗家

2021-05-25 列印
　　法甲周日煞科，次席巴黎聖日耳門雖然作客2:0擊敗比斯特，但因為榜首里爾亦順利於客場2:1勝昂熱，未能完成四連霸。該隊主將尼馬在今仗主射十二碼時，對手門將拿辛紐亞故意靠右邊站，令左邊有很大空位，但此子竟然射失，顏面無存。



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