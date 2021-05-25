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悲喜一哥

2021-05-25 列印
　　NBA東西岸常規賽一哥於周日季後賽首圈第一仗一喜一悲，東岸的76人在夏里斯攻入全場最高的三十七分下，主場贏巫師125:118。相反，西岸一哥爵士就有後衞當路雲米曹繼續缺陣，主場109:112意外不敵有迪朗布魯士貢獻三十一分的灰熊。



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