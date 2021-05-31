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破港績衝奧

2021-05-31 列印
　　第一組長池分齡游泳比賽昨於維園游泳池閉幕，香港奧運獎牌希望何詩蓓於女子4x100米混合接力轉任副項蝶泳，聯同負責背泳的壽星女歐鎧淳、蛙泳的楊珍美及自由泳的譚凱琳，游出4分01秒77佳績，將〇九年的港績推前近兩秒，奧運排名更攀升至前十六位，極大機會趕上東奧尾班車。



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