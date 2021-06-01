一分鎖定季後賽 老水手爆「機」

中岸水手中鋒麥西蒙今季老而彌堅，在澳職攻入十球，他矢言要在今晚聯賽領軍主場擊敗包尾大幡紐卡素噴射機，務求提早一輪鎖定季後賽席位，並於季內完成為球會出賽二百次的里程碑，一於支持主勝。（香港時間今午5:05開賽）三十五歲的麥西蒙暫以十個入球和三次助攻成水手首席射手，領軍今輪前以三十九分排澳職第三，餘下兩輪多拿一分已可確保前六名季後賽席位。衝擊第二百場里程而麥西蒙各戰線累積為水手上陣一百九十六場，差四場便可達二百仗的里程碑，他豪言：「我要在今季完成披甲二百場的壯舉！」為球隊和個人紀錄，今仗他必領軍撕破噴射機防線。包尾大幡噴射機已連續十四輪聯賽不勝，錄得三和十一負的劣績，狀態遠遜近三輪兩勝的水手；加上今季澳職兩戰水手全敗，今次作客料亦凶多吉少，主勝穩開。