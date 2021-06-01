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艾榮無品

2021-06-01 列印
　　籃網於周日東岸季後賽首圈作客141:126贏塞爾特人，場數領先3:1，倒戈的後衞艾榮全場被喝倒采下交出三十九分，擺脫上場的低迷，完場後更走到中圈蓄意踩在舊東家綠軍隊徽的人像頭上，結果被主場球迷投擲水樽「招呼」，贏波卻輸品。



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