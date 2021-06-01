  • 2021年6月1日 星期二
  • 27º
  • 92%
熱門： 疫苗抽獎賞你遊香港居屋胡雅文

日報新聞 > 體育

出閘脫腳

2021-06-01 列印
　　周日法國網球公開賽首日賽事，四號種子泰姆在男單首圈遭遇一輪遊，以6:4、7:5、3:6、4:6、4:6，盤數2:3不敵西班牙老將安度查爆冷出局，這位奧地利名將失望道：「這麼早出局十分奇怪！」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd