布里斯班獅吼和珀斯光輝仍有機會殺入季後賽，兩人今午澳職於前者主場交手，勢各不相讓。不過光輝近況較獅吼好，陣中兩位射手科拿路利和祖爾捷安尼斯又腳風不俗，今仗有力反客為主，一於支持客勝。（香港時間今午5:05開賽）珀斯光輝在四月初起曾在澳職經歷一段兩和四負的走勢，一度遠離季後賽區域，但他們在最近六輪收錄四勝兩和後，又重燃殺入前六位的希望。該隊在上述六場不敗期間火力全開共入十五球，烏拉圭中鋒科拿路利貢獻四球，另一位前鋒祖爾捷安尼斯則有兩球進帳，前者矢言要在今仗和尾輪作客擊敗紐卡素噴射機後上取季後賽席位：「我們要做好自己本份，贏下最後兩場。」比光輝多四分的獅吼，同樣要為季後賽門券而努力，不過他們近六輪聯賽只有兩勝一和三負，今仗難有勝望。