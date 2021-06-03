阿蘇缺卡雲尼 單天難保至尊

烏拉圭在世界盃南美洲區外圍賽只有兩勝兩負，周四地頭迎戰巴拉圭不容有失。然而，主隊射手卡雲尼停賽，蘇亞雷斯改拍質素平平的莊拿芬洛迪古斯攻堅難擦出火花，今仗面對今屆不敗的巴拉圭沒必勝把握，一於博和。（香港時間明早8:00開賽）卡雲尼因為前仗世盃外主場0:2不敵巴西時領紅牌停賽兩場，今仗未能與老拍檔蘇亞雷斯攻堅，後者改為夥拍效力墨西哥球隊藍十字的莊拿芬洛迪古斯。後者過去二十四次為烏拉圭披甲只入三球，本身有多少斤両大家心裏有數，而且哨牙蘇四場世盃外所入的四球全數來自十二碼，難怪球隊只得兩勝兩負排第五。第四的巴拉圭於世盃外的演出稍勝烏拉圭，四仗收錄一勝三和。不過，該隊入得又失得，以致和局偏多，有鑑於早前造訪阿根廷打和1:1，今仗造訪另一傳統強國烏拉圭隨時歷史重演，故和值得一試。