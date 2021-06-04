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新藍軍報「捷」

2021-06-04 列印
　　今晚友賽主場對捷克，是意大利教練文仙尼公佈歐洲國家盃大軍名單後首仗，前鋒小將拉斯柏度尼首次入選成焦點，今仗勢傾全力助國家隊取勝，以行動回應外界的質疑。捷克近況較遜兼陪太子讀書，意軍主勝捧得過。

　　文仙尼周二公佈二十六人歐國盃陣容，薩斯索羅二十一歲前鋒拉斯柏度尼壓倒拿玻利前鋒保列坦奴首次入選最令人意外。此子季尾狀態大勇，意甲最後十一輪上陣九次入五球，今晚勢全力爭取士哥助意軍奏捷，以表現證明值得入選。文仙尼信心十足道：「這支球隊相信可以在歐國盃，為意大利人帶來好消息。」



　　意軍上場友賽7:0狂數聖馬力諾，各賽事七連勝共入二十一球無失球，狀態遠勝近兩輪世界盃外圍賽僅一和一負的捷克。雙方近四次交鋒，意大利又兩勝兩和，而且捷克今仗鬥心也存疑，故主勝穩開。（有線601、661台周六凌晨2:45直播）

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