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藍斯擔正 紅龍壯行色

2021-06-05 列印
        威爾斯中場核心艾朗藍斯上場友戰法國傷瘉後備上陣稍作適應，今晚歐洲國家盃前最後一場熱身賽，回師主場對阿爾巴尼亞勢復任正選。此子跟王牌加里夫巴利有力聯手攻陷對手防線，打場漂亮勝仗壯行色，熱捧主勝。（香港時間今晚11:59開賽）

　　上場友賽對法國，紅龍有中場艾朗藍斯和後衞賓戴維斯等主力剛傷瘉，只於下半場後備上陣，加上守將尼高威廉斯早段被逐而淨吞三蛋，後者今晚也要停賽。不過，威爾斯領隊比治對今晚一戰胸有成竹說：「上仗尼高威廉斯被逐影響了比賽，今仗戰況會很不同。」



歐國盃前最後熱身

　　艾朗藍斯和賓戴維斯經上仗適應後，今晚應可復任正選，加里夫巴利有前者支援，可望得到更多埋門機會，帶領紅龍重響勝鼓。阿爾巴尼亞要等到九月才出戰世界盃外圍賽，備戰態度難及即將出戰歐國盃的威爾斯，作客更難踢，主勝可期。

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