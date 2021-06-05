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安永佳搶鏡

2021-06-05 列印
　　港足前晚在巴林出戰世界盃亞洲區次圈外圍賽C組硬拼亞洲二哥伊朗，雖然負1:3，但新紮射手安永佳（九號）首度為港披甲即頭槌破蛋，表現突出。後者揚言處子戰即有士哥感覺夢幻，並能增添信心將來為港隊貢獻更多。



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