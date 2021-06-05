  • 2021年6月5日 星期六
  • 26º
  • 80%
熱門： 六四鄒幸彤港大醫科生打針移民

日報新聞 > 體育

乏力祭老馬

2021-06-05 列印
　　阿根廷周四世界盃南美洲區外圍賽主場對智利，賽前場外馬勒當拿雕像揭幕，場內球員穿上胸口有老馬相片的十號紀念球衣拍照。可是，已故球王未能為該隊帶來勝仗，美斯（十號）雖然於二十四分鐘射入十二碼開紀錄，但智利只花十二分鐘便由阿歷斯山齊士建功追平1:1，最終僅和對手各一言和。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd