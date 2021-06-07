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藍斯險大傷

2021-06-07 列印
　　威爾斯周六在歐國盃前最後一場熱身賽主場對阿爾巴尼亞，有六千五百名球迷事隔十八個月再入場觀戰，但球隊未能創造入球機會賽和0:0。再者該隊主將艾朗藍斯拉傷小腿肌肉，幸好看守領隊比治指問題不大：「幸好不是膝或足踝受傷。」



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