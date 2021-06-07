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贏波笑不出

2021-06-07 列印
　　籃網在周六季後賽西岸次圈第一回合主場115:107擊敗公鹿，但球隊上下笑不出，皆因主將哈登甫開賽四十秒就拉傷右腳大腿的舊患傷出，籃網教練拿殊坦言未知此子可否在明早次回合，甚至整個季後賽再披甲。（體通天下明早7:30直播）



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