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搶七之王

2021-06-08 列印
　　周日季後賽西岸首圈第七回合，快艇終打破今個系列賽的客勝魔咒，主場126:111擊敗獨行俠，在這場搶七大戰中勝出，總比數贏4:3躋身次圈。快艇主帥路爾執教生涯四度搶七全勝，此子矢言球隊已正式入局，明早次圈第一回合有力擊倒爵士。



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