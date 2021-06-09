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百喼門神

2021-06-09 列印
　　今場大勝拉脫維亞是門將紐亞代表德國第一百仗，成為日耳曼軍團史上首位上陣破百大關的守門員。這位三十五歲老臣子除了戴上印有「100」字樣的特製手套外，賽前更獲隊友列隊鼓掌，他喜言：「成為首位征戰百場的德國門將感覺不可思議，這是一個巨大的榮譽。」



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