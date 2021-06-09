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蹂躪公鹿

2021-06-09 列印
　　籃網周一季後賽東岸次圈第二回合，攻守兩方面都技術性擊倒字母哥領軍的公鹿。前者主力哈登因傷缺陣，雙星杜倫和艾榮合力攻下五十四分，領軍主場大勝125:86，三十九分創下隊史季後賽最大勝仗紀錄，場數領先至2:0。



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