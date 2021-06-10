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傷兵滿營

2021-06-10 列印
　　周二世界盃南美洲區外圍賽，阿根廷作客領先兩球卻完場前被哥倫比亞逼和2:2。客軍主帥史卡朗尼表示該隊表現值得全取三分，同時透露隊中隱憂：「我們有些球員帶傷上陣，根本未能踢足九十分鐘，希望大家盡快康復。」



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