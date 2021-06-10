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最勵志MVP出爐

2021-06-10 列印
　　NBA周二公佈，金塊中鋒約基治高票當選常規賽MVP。這名塞爾維亞巨人成廿一年來首位獲獎的中鋒，一四年僅以次圈第四十一籤獲金塊簽入，更屬歷屆得主選秀籤位最低，坦言當初以為赴美參戰是遙不可及，現揚名立萬，不忘感謝球會知遇之恩。



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