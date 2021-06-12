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巴利收桿出「塞」

2021-06-12 列印
　　威爾斯王牌加里夫巴利愛打高爾夫球，但為了專注歐洲國家盃而放下這嗜好，加上在西班牙渡過七年時光，早已習慣炎熱盛夏，故今晚A組在阿塞拜疆巴庫當地下午烈日當空下鬥瑞士，勢難不到此子。他跟新晉翼鋒丹尼爾占士有望合力率紅龍旗開得勝，接近四倍的主勝和味。（Now616、618、ViuTV99台今晚9:00直播）



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