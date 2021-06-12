現在的汽車有個功能，每次停下稍久就會靜止，踩油再走的時候，發動機才啟動。如果碰到堵車，就會一路停一路發動。據說這個功能是為了節能省油，但我嫌它太煩，總是把這個功能關掉。有時會想，即使這樣可以省一點汽油，但發動次數大量增加，發動機的損耗會不會因此增加。 這個星期連打了三場網球，天氣一次比一次熱，到第三場，明顯覺得比第一場累，之後有點腰酸背痛。那一來是天氣悶熱，二來連打三場，體力自然也消耗大。 機器跟人一樣。機器如果一直不動，會壞，若是動得太多，也會勞損。人也如此，不能不動，也不要過動。不動則滯，過動則損。我們那些熱衷於運動的朋友，天天在球場上奔跑，多少都有些損傷，那就更不要說...

2021-06-12