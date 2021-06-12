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丹麥大佬搶「芬」

2021-06-12 列印
　　丹麥中場靈魂基斯甸艾歷臣剛季助國際米蘭贏得意甲錦標，揚言要帶領國家隊於歐洲國家盃再創高峰。今晚B組首輪，他勢領軍於哥本哈根主場擊退芬蘭響頭炮，無負政府特別放寬防疫規則的好意和一萬六千名入場球迷的期望，主勝去馬。（Now616、618台周日凌晨0:00直播）



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