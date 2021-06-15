德法矚目大戰 老兵對撼博和老兵對弈博和

歐洲國家盃揭幕以來首場重量級大戰，坐鎮慕尼黑主場的三屆盟主德國在死亡F組迎戰應屆世界盃冠軍法國。日耳曼軍團假中鋒湯馬士梅拿和高盧雄雞射手賓施馬，近年在國家隊的際遇相似，都是闊別多年回歸，憑老而彌堅的實力和豐富經驗迅速與年輕拍檔擦出火花，今晚難分高下，和局值博。（Now616、618台周三凌晨3:00直播）德國教練路維重召了闊別國家隊兩年半的湯馬士梅拿，後者回歸即在過去兩場熱身賽取得一入球一助攻，領軍作客1:1和丹麥以及主場7:1大破拉脫維亞。這名三十一歲老將還迅即與鋒線後輩夏維斯、迪姆華拿和基拿比等建立默契，解決球隊之前空有控球但欠破網能力的問題，他矢言：「我們合作很好，進攻思路很清晰，沒有太多失誤。」湯馬士梅拿本身去季各賽事為拜仁慕尼黑上陣四十六次，貢獻十五球和廿四次助攻，足證老而彌堅。賓施馬事隔六年重返法國，首仗友賽即博得十二碼助國家隊主場3:0大勝威爾斯，上場熱身賽地頭以相同比數勝保加利亞上半場傷出，但用了不足一場半賽事，就跟基沙文及基利安麥巴比擦出火花，該隊這兩仗合共射門三十六次。這名三十三歲射手揚言，跟隊友一拍即合：「出色的球員不需要一起踢一百場才有默契，只要在技術層面有交流，就可以得到理想效果。我融入國家隊的進展很好，同時傷患已無大礙了。」兩大老將回歸的效果立竿見影，而且德軍各賽事近兩次主場對法國都打和，故值得追捧。好勝C朗盡數匈牙利同日另一場，葡萄牙球星C朗拿度喜愛挑戰自己。現在三十六歲的他依舊好勝，矢言要率領國家隊衞冕歐國盃，今晚F組第一擊造訪同組最弱的匈牙利勢盡數對手，為之後硬撼德國和法國磨劍，讓球主客和讓一球「客勝」去馬。（Now616、618台周三凌晨0:00直播）