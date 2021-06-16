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普基搶「芬」

2021-06-16 列印
  芬蘭上場隊史國際大賽第一擊即旗開得勝，陣中效力諾域治的射手迪姆普基人氣急升，其國家隊戰衣在英國即被搶購至幾乎一空，供不應求下價格更被炒高。今晚歐洲國家盃B組次輪造訪聖彼德堡鬥俄羅斯，他為己為人勢領軍奏捷報答球迷，同時提早穩奪出線資格，逾五點七倍客勝博得過。（Now616、618台今晚9:00直播）

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