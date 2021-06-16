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摩亞動「土」

2021-06-16 列印
  中鋒基化摩亞入選威爾斯以來爭議聲不斷，歐洲國家盃A組首戰破網領軍逼和瑞士，以表現回應質疑。今晚此子有力再破後防鬆散的土耳其大門，率紅龍於阿塞拜疆中立場敲響勝鼓，客勝去馬。（Now616、618台周四凌晨0:00直播）

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