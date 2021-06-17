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橙軍翼衞騷哥「利」

2021-06-17 列印
  荷蘭右翼衞杜費斯於歐洲國家盃首戰一鳴驚人，即受各大球會關注。今晚C組次輪榜首大戰續於阿姆斯特丹主場迎戰奧地利，此子勢助攻助守吸引更多買家，並跟中鋒韋格賀斯聯手助橙軍奏捷，有望提早出線，主勝可作過關膽。（Now616、618台周五凌晨3:00直播）

　　同日C組，效力比甲真特的烏克蘭前鋒耶梅卓克，為增加轉會籌碼和國家隊出線着想，今晚勢率隊在羅馬尼亞中立場打敗北馬其頓首響勝鼓，串主勝。（Now616、618台今晚9:00直播）

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