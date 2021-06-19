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雄雞平亂等剝「牙」

2021-06-19 列印
　　今晚歐洲國家盃死亡F組在布達佩斯造訪匈牙利，法國終可一條心出戰，皆因早前鬧內訌的兩名鋒將基利安麥巴比及基奧特冰釋前嫌，加上該隊近四次鬥匈牙利全勝的往績支持。兩子有力率領高盧雄雞奏捷提早奪出線資格，讓球主客和讓一球「客勝」無問題。（Now616、618台今晚9:00直播）



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