中午開午餐會，選在金鐘太古廣場的「北京樓」，四個人，叫了一隻北京烤鴨。 「北京樓」的北京烤鴨做得十分出色，皮脆肉鮮，醬甜葱嫩，薄餅溫度也保持得好。鴨皮雖脆，但有一定厚度，嚼在嘴裏有油香，口感更佳。北京烤鴨吃的就是一份豐腴的口感，這也是北京烤鴨的精髓之處。如非這樣，從前何需要特別飼養肥美的填鴨？所以我吃烤鴨，一定會吩咐店裏夥計片鴨的時候片得厚一點，不要避肥膩。之所以這樣特地打招呼，是因為現在一些「健康之道」視油潤如毒藥，往往趕盡殺絕，以至北京有烤鴨店特別標榜他們的烤鴨不油，「特別健康」這種話，去跟沒有吃過烤鴨的人說沒有問題，但明白烤鴨的人，吃過老北京油潤正宗烤鴨的人，吃到這...

2021-06-19