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頹牛贖罪踢好「波」

2021-06-19 列印
　　西班牙歐洲國家盃E組首輪被瑞典悶和後，前鋒艾華路莫拉達成眾矢之的，幸教練安歷基等全隊上下力撐續任正選。後者亦矢言要在今晚傾盡全力，領軍在西維爾主場擊退近四仗不勝的波蘭爭取出線，以答謝將帥的支持，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。（Now616、618台周日凌晨3:00直播）



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