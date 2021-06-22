修帥擬變陣反「克」 三獅雙翼展翅

英格蘭翼鋒查頓辛祖上兩仗歐洲國家盃D組賽事長居後備席，今晚最後一輪在溫布萊作東硬撼捷克前，領隊修夫基透露有意派此子擔正，跟同為曼城青訓產品的菲爾科頓雙翼齊飛。這名多蒙特翼鋒今屆旅程勢如上季一樣留前鬥後，率領三獅奏捷首名晉級確保十六強地利，主勝去馬。（Now616、618台周三凌晨3:00直播）辛祖上季到歇冬後才回勇，各戰線獨取十二球和九次助攻。然而，他於球會的場均數據仍冠絕國家隊其他翼鋒，難怪於D組首兩仗未有上陣，不少球迷和名宿都批評修夫基走寶。不過上仗0:0悶和蘇格蘭後，修夫基周日放軟態度，透露會派辛祖正選上陣：「他過去幾日的訓練表現出色，可望列入今仗正選名單。」這名二十一歲快翼今仗有望重演去季低開高走的劇本，前三獅隊長朗尼亦力撐道：「英格蘭需要擅於邊路盤球的球員，這正正就是辛祖所長。」曼城青訓老拍檔菲爾科頓跟辛祖同樣出自曼城青訓營，早已默契十足。前者儘管上兩仗擔任三獅正選右翼，但本身為左翼，絕對有力跟辛祖化身千禧後雙翼組合。捷克和英軍同得四分，憑較佳得失球差力壓對手排第一，但後防四子除了右閘華迪美高法爾外，其餘三人均不在歐洲五大聯賽搵食，特別是左閘真保尼爾速度一般，難以應付擅於高速盤扭的辛祖，故英軍有力開出主勝，首名晉級留守溫布萊出戰十六強。同日歐國盃另一場，兩戰一分暫居D組榜尾的蘇格蘭，今晚最後一輪必須於格拉斯哥主場擊敗克羅地亞才有機會出線。雖然賽前收到中場新星比利基莫感染新冠肺炎的噩耗，但隊長安德魯羅拔臣曾助利物浦奪歐聯冠軍，大賽經驗豐富，揚言會挺身而出領軍完成晉級任務，主勝去馬。（Now617、619台周三凌晨3:00直播）