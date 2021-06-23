經過商界谷針，新冠疫苗接種率持續上升。截至昨天，全港打了第一針的總人數，快突破二百萬，累計打了三百三十萬劑，接種率升至約三成，但離建立保護屏障所需的七、八成接種率，依然遙遠。有傳染病學專家呼籲港府，利用暑假時間，催谷年輕人和長者打針，取向正確，當局須加快籌備，除了加強宣傳，也要向這兩類人提供更大的打針誘因。 呼吸系統專科醫生梁子超指出，本港要趕在九月前大幅提升疫苗接種率，目前每天就要有四萬人打第一針，同時亦有大批人打第二針，以目前情況來看，頗為困難，但港府要展現決心，遇難愈強，推出更多谷針計劃。正如梁子超所言，當局要善用暑假，學童不用上學也不用考試，鼓勵家長帶同十二歲或以上...

2021-06-23