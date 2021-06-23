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自強狂牛出鞘

2021-06-23 列印
　　電影有苦練三十年的鐵腿水上飄，西班牙鋒將謝拉特摩蘭奴苦練埋門五年，就是希望能以王牌身分在歐洲國家盃殺敵。今晚E組最後一輪在西維爾主場迎戰斯洛伐克，此子有傳出任正箭頭，勢把握機會率狂牛奏捷殺入十六強，加上對賽往績支持，讓球主客和讓兩球「主勝」捧得過。（Now616、618台周四凌晨0:00直播）



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